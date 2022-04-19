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【理財熱話】 婚後與太太開聯名戶口 財務收入公開透明 港男感不應隱瞞財產惹熱議

理財智慧 18:08 2022/04/19

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不知道大家認為理想的婚後財政分配應該是怎樣的呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己在婚後與太太的所有收入和開支也是經聯名戶口提取的，雙方沒有私人財產，他不明白為甚麼他身邊的朋友與另一半在財政上要分得如此清楚。

樓主指自己與太太的收入若不計花紅也是差不多的，而他們在婚後開了一個聯名戶口，大家也沒有屬於自己的私人戶口，如有多餘的錢，他則會用聯名戶口來投資，連信用卡也是聯名，而家中一切的財政也是由樓主打理，太太完全不會理會他們有多少財產，反正只要有錢給她買衣服、食飯及旅遊便可以了，他指對身邊已婚朋友還把財產分得如此清楚感到不可思議，認為已成夫婦便不應隱瞞自己的財產。

【職場熱話】香港難以 Work Life Balance？ 下班還要處理工務 打工仔：工作文化很大壓力 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我與太太的收入是公開透明的，每人每月按比例把供款存到聯名戶口」，「若你的月薪是太太的2倍，你便不會如此大方了。」，也有人指，「講便是共同財產，實際也是斤斤計較。」。

【延伸閱讀】【政府津貼】第二輪法律人才招聘計劃4月11日起接受申請 律政司：可穩定疫情下法律人才供應【下一頁

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另有網民指，「最重要是要說明要儲多少錢和每月要給多少家用，若沒有共識便不要結婚，既然認為錢不夠，那為甚麼要結婚？」。

【職場熱話】不善言辭是職場大忌？ 未能融入同事圈 被嘲是透明人 港男：內向人返工係咪無人權 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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