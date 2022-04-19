  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 27歲打工仔 任職細公司3年月入6萬 人事關係差感沮喪欲轉工

理財智慧 18:04 2022/04/19

分享：

分享：

不少人在工作數年後感到所做的工作十分沉悶，而且自己並沒有興趣，於是生出了轉工或跳槽的念頭，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時經已27歲，有數年的工作經驗，而他於一所細公司經已工作了3年多，可是他近日卻越發感到不開心，並有轉工的念頭。

樓主指他在大學是讀一些較偏門的學科，行頭較細，而他本身入行便感興趣不大，他在畢業後到了一間細公司工作，其為5天工作，每天朝10晚8，月薪為6萬，他指現時的工作壓力不算大，暫時做了3年多，工作算是上手，但他最近越發感到不開心，一來他感到公司的圈子很窄，只有約10位同事，而他與同事之間的關係不算好，大家也是各家自掃門前雪，加上他有一位很煩的女上司，整天在講是非。

【職場熱話】同獲2公司取錄   職位較高VS老闆提攜  打工仔陷兩難 【下一頁

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

他指自己本來對這一份工作並沒興趣，最近更感到浪費生命，而現時他每月會給家用2萬，自己也不用供車供樓，在未來數年會考慮移民，樓主指自己正考慮轉到大公司工作，希望能轉新環境，於是他向網民詢問意見。

【延伸閱讀】【政府津貼】第二輪法律人才招聘計劃4月11日起接受申請 律政司：可穩定疫情下法律人才供應 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「有好同事是十分重要的，最少分享上班辛苦事也會有人明白。」，「當然是要轉，轉一轉人工便多一半。」，也有人指，「有好有壞，不要期望大公司有很好的人事關係，只要下了班一樣是各自走。」。

另有網民指，「返甚麼工也是浪費生命，倒不如找一份舒服的工作還好。」，「很少人會一世也打同一份工。」。

【職場熱話】同獲2公司取錄  職位較高VS老闆提攜  打工仔陷兩難 【下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

 

開啟hket App，閱讀全文
職涯規劃 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【職場熱話】 細公司vs大公司 職位差一級月薪竟同為35k 惟工作地點不同港男感猶豫

下一篇文章

【樓市熱話】 情侶月入12萬 欲租屋享二人世界 上班地點分隔天地 揀租盤感困難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款