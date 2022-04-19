【職場熱話】 27歲打工仔 任職細公司3年月入6萬 人事關係差感沮喪欲轉工

不少人在工作數年後感到所做的工作十分沉悶，而且自己並沒有興趣，於是生出了轉工或跳槽的念頭，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時經已27歲，有數年的工作經驗，而他於一所細公司經已工作了3年多，可是他近日卻越發感到不開心，並有轉工的念頭。

樓主指他在大學是讀一些較偏門的學科，行頭較細，而他本身入行便感興趣不大，他在畢業後到了一間細公司工作，其為5天工作，每天朝10晚8，月薪為6萬，他指現時的工作壓力不算大，暫時做了3年多，工作算是上手，但他最近越發感到不開心，一來他感到公司的圈子很窄，只有約10位同事，而他與同事之間的關係不算好，大家也是各家自掃門前雪，加上他有一位很煩的女上司，整天在講是非。

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他指自己本來對這一份工作並沒興趣，最近更感到浪費生命，而現時他每月會給家用2萬，自己也不用供車供樓，在未來數年會考慮移民，樓主指自己正考慮轉到大公司工作，希望能轉新環境，於是他向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「有好同事是十分重要的，最少分享上班辛苦事也會有人明白。」，「當然是要轉，轉一轉人工便多一半。」，也有人指，「有好有壞，不要期望大公司有很好的人事關係，只要下了班一樣是各自走。」。

另有網民指，「返甚麼工也是浪費生命，倒不如找一份舒服的工作還好。」，「很少人會一世也打同一份工。」。

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責任編輯：關海儀