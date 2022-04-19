【職場熱話】 細公司vs大公司 職位差一級月薪竟同為35k 惟工作地點不同港男感猶豫

不知道大家在選工作時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時得到了2間公司的取錄，然而2份工作的月薪相同，只是職位、上班地點及公司規模有所不同，於是他向網民詢問該選那一份工作才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】畢業生初投職場 做事未達上司要求 被不斷指罵 呻「我又唔係佢肚入面條蟲」【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「傻子才會在細公司工作。」，「助理經理及經理月薪也只有3萬5嗎？」，也有人指，「當經理的責任很重，而且人工又不是高。」，「你有沒有升職的打算？」。

另有網民指，「若你曾做過大公司便到細公司嘗試一下，若做過細公司則到大公司嘗試一下吧！」。

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責任編輯：關海儀