【職場熱話】白領vs藍領 辦公室工作穩定月薪5萬 街市餐廳老闆月入8萬 哪份工較優勝？

不知道若可以選擇，大家會喜歡白領還是藍領的工作呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己身邊有朋友做白領工作及藍領工作，而當中藍領是當老闆的，月入不錯，他對於大眾會選擇白領還是藍領工作感到好奇，於是向網民詢問會選那一份工作。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【職場熱話】公司WFH 2年 儲蓄私人時間大增 連體重也下降 打工仔：人工也給不了的好處 【下一頁】

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「一定是選擇做打工仔，除非當老闆有屬於自己的鋪位。」，「當老闆通常也會對下屬很差。」，也有人指，「我會選擇白領工作。」，「你只不過是想使人認為藍領可以比得上白領。」。

另有網民指，「其實除了這些以外，還有很多因素會影響到決定，很難一概而論。」，「老闆也有可能因經營不善而要倒閉。」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀