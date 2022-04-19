  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】白領vs藍領 辦公室工作穩定月薪5萬 街市餐廳老闆月入8萬 哪份工較優勝？

理財智慧 18:07 2022/04/19

分享：

分享：

不知道若可以選擇，大家會喜歡白領還是藍領的工作呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己身邊有朋友做白領工作及藍領工作，而當中藍領是當老闆的，月入不錯，他對於大眾會選擇白領還是藍領工作感到好奇，於是向網民詢問會選那一份工作。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【職場熱話】公司WFH 2年    儲蓄私人時間大增 連體重也下降    打工仔：人工也給不了的好處 【下一頁

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「一定是選擇做打工仔，除非當老闆有屬於自己的鋪位。」，「當老闆通常也會對下屬很差。」，也有人指，「我會選擇白領工作。」，「你只不過是想使人認為藍領可以比得上白領。」。

另有網民指，「其實除了這些以外，還有很多因素會影響到決定，很難一概而論。」，「老闆也有可能因經營不善而要倒閉。」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職涯規劃 藍領 白領 香港

上一篇文章

【理財熱話】 婚後與太太開聯名戶口 財務收入公開透明 港男感不應隱瞞財產惹熱議

下一篇文章

【職場熱話】 細公司vs大公司 職位差一級月薪竟同為35k 惟工作地點不同港男感猶豫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款