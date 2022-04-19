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【樓市熱話】 情侶月入12萬 欲租屋享二人世界 上班地點分隔天地 揀租盤感困難

理財智慧 18:03 2022/04/19

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不少人在有另一半後也會考慮租屋住，以有2人的私人空間，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己與另一半月入12萬，而最近他們打算於上環、紅磡、黃埔、鑽石山等的地方租屋住，然而他們也有一定的要求及考慮，於是向網民詢問有沒有好介紹。

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【樓市熱話】港男心儀一租盤    月租17k樓齡60年   臨約已簽訂金已交    業主卻無故要求要有擔保人【下一頁

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「可以考慮美孚，由美孚到屯門坐巴士只需20分鐘，坐屯馬線也只是半小時。」，「港島西應該較適合你們。」，也有人指，「黃埔也不錯，區內有不少食肆，又有地鐵。」。

另有網民指，「如果你們也是有車的，其實住那裏也沒有所謂。」，「啟德也可以，環境不錯也較新。」。

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責任編輯：關海儀

 

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