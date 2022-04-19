  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】景順料美國通脹或於年中左右見頂　預計聯儲局5、6月均加息50個基點

股市 16:16 2022/04/19

分享：

分享：

【美國加息】景順料美國通脹或於年中左右見頂　聯儲局5、6月均加息50個基點

美國3月通脹再攀升8.5%，續創40年新高，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為美國通脹可能會在2022年年中左右見頂。她指出，要的考慮是，一旦達到見頂，通脹到底將以多快的速度放緩，而悲觀地預計通脹將在一段時間內保持在較高水平。

她指，由於通脹壓力持續，預計美國整體CPI年底前仍將保持略高於5%。

Hooper認為聯儲局加息將分為兩個階段，先是進取的，然後是「適度進取」。在接下來的四到六個月內，「我認為聯儲局將不顧一切地追趕，因為它認為息口遠遠落後於曲線。在初期的進取的緊縮政策後，我預計聯儲局將在加息方面變得更加溫和，前提是有數據的支撐。我預計五月將加息50個基點，六月也很可能會加息50個基點。」

至於歐洲央行比預期更加鴿派，決定將利率維持在當前水準，並在第三季度繼續購買債券。她指，這並沒有改變市場對加息的預期，市場對加息的預期仍然出人意料地鷹派。不過，她預計歐洲央行會更加鴿派，而認為由於經濟增長面臨更大壓力，直到第四季度只加息一次的可能性更大。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：

【美國經濟數據】景順：美國通脹壓力可能很快開始緩解　續料聯儲局5月加息半厘

【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕　五大理由相信美國經濟未衰退

【儲局加息】美國CPI按年升8.5%　儲局官員布拉德：溫和加息能抑制通脹是「幻想」

編輯：姚卓然

經濟 加息 美國聯儲局 通脹 CPI

上一篇文章

【內地餐飲業】畢馬威聯合發布報告：內地3成餐飲企業傾向數碼化轉型應對疫情　上市融資有助應對資金風險

下一篇文章

【港股市況】恒生指數跌490點、二萬一失而復得　招行挫逾11%、美團跌近6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升94點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升94點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【比亞迪1211】比亞迪逆市靠穩升約1%　料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力
【比亞迪1211】比亞迪逆市靠穩升約1%　料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
【滴滴退市】分析滴滴退市兩大關注　主要股東已持股近5成票
【滴滴退市】分析滴滴退市兩大關注　主要股東已持股近5成票
【港股市況】恒生指數跌490點、二萬一失而復得　招行挫逾11%、美團跌近6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌490點、二萬一失而復得　招行挫逾11%、美團跌近6%（不斷更新）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款