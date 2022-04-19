【美國加息】景順料美國通脹或於年中左右見頂　預計聯儲局5、6月均加息50個基點

▲ 【美國加息】景順料美國通脹或於年中左右見頂 聯儲局5、6月均加息50個基點

美國3月通脹再攀升8.5%，續創40年新高，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為美國通脹可能會在2022年年中左右見頂。她指出，要的考慮是，一旦達到見頂，通脹到底將以多快的速度放緩，而悲觀地預計通脹將在一段時間內保持在較高水平。

她指，由於通脹壓力持續，預計美國整體CPI年底前仍將保持略高於5%。

Hooper認為聯儲局加息將分為兩個階段，先是進取的，然後是「適度進取」。在接下來的四到六個月內，「我認為聯儲局將不顧一切地追趕，因為它認為息口遠遠落後於曲線。在初期的進取的緊縮政策後，我預計聯儲局將在加息方面變得更加溫和，前提是有數據的支撐。我預計五月將加息50個基點，六月也很可能會加息50個基點。」

至於歐洲央行比預期更加鴿派，決定將利率維持在當前水準，並在第三季度繼續購買債券。她指，這並沒有改變市場對加息的預期，市場對加息的預期仍然出人意料地鷹派。不過，她預計歐洲央行會更加鴿派，而認為由於經濟增長面臨更大壓力，直到第四季度只加息一次的可能性更大。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：

【美國經濟數據】景順：美國通脹壓力可能很快開始緩解 續料聯儲局5月加息半厘

【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕 五大理由相信美國經濟未衰退

【儲局加息】美國CPI按年升8.5% 儲局官員布拉德：溫和加息能抑制通脹是「幻想」

編輯：姚卓然