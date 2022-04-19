【女股神】Cathie Wood料Tesla股價　2026年將達4600美元

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下Ark Investment預計，電動車廠商特斯拉（Tesla，美：TSLA）到2026年股價將達到4,600美元，是當前股價的2倍以上。Tesla周一（18日）收市升1.96%，報1,004.29美元。

Ark Investment去年對Tesla 2026年的目標價定為5,800美元，而在熊市下，股價則可能升至2,900美元，仍是當前股價的約3倍。

Ark Investment分析師Tasha Keeney表示，調整估值的主要因素是Tesla的自動駕駛出租車業務，由於預計市場對自動駕駛汽車出租服務的需求增加，屆時市場規模將達11萬億至12萬億美元。該業務會在2026年貢獻60%的預期價值。另外，Ark Investment亦預計Tesla提高資本效率，並指出Tesla每增加單位產能的資本支出已從2017年的84,000美元降至7,700美元。

Tasha Keeney又稱，「雖然調整了2026 年的預期，但我們認為，我們的Tesla估值模型的方法是保守的，我們假設Tesla股票在2026年將像一家成熟的公司般交易，而不是高增長公司。」

Cathie Wood一直是Tesla及其行政總裁馬斯克（Elon Musk）的支持者，儘管旗艦方舟創新 ETF（美：ARKK）上個月減持Tesla股票，但Tesla仍是其最大的持倉，佔該基金總持倉的10%。

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責任編輯：黃苑筠