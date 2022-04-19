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【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點

科技 17:00 2022/04/19

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iMeddy綫上醫療平台行政總裁卓嘉豪（右）及市場總監蔡國俊（左）認為，本地醫療市場仍有發展空間，未來會向IoT及針對獨特病症方面發展。（黃建輝攝）

本港疫情漸見放緩，惟公立醫院床位仍然緊張，有病人感到睇病難。有本地初創早看準市場需求，投資超過7位數設立綫上醫療平台，提供視像問診服務，現時已經與超過300位醫生合作，盼以科技解決現時本地醫療市場面對的挑戰。

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點對點送藥上門 預約取籌

iMeddy綫上醫療平台行政總裁卓嘉豪指出，本港的醫療科技相對其他地方較為落後，例如現時不少診所仍以紙本紀錄病人檔案。因此，他與拍檔於2018年投資超過7位數資金，創立綫上醫療平台，推動本港醫療科技發展。

視像問診服務在去年推出，現時每天處理約400至500宗個案，包括免費及付費視診服務。卓嘉豪稱，當初他們在醫療方面沒有人脈，要尋找醫生合作也成為難題。他與拍檔曾經用Cold Call，甚至以付錢看病的方法，為求見醫生一面，將公司的理念傳遞給對方，最終吸引不少醫生與他們合作。

平台目前與超過300位醫生合作，包括普通科、專科及腫瘤科等，而每位醫生的收費各有不同；平台採用預約制，每天會釋出翌日視診名額，並提供點對點送藥上門服務。除了視像問診服務，平台亦提供診所預約取籌，避免患者在診所等候。

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疫情爆發後，令社會對醫療科技的關注度有所增加，卓嘉豪稱平台未來會有兩個發展方向：

(1)置入物聯網（IoT）產品，令視像問診專業化。他指現時不少裝置，如智能手環可以偵測身體數據，能作為醫生的參考數據，令診症更客觀。

(2)針對獨特病症，如精神科。平台蒐集不同精神科醫生的意見，指面對面或視像診症的治療方式相若；病人要接受外出尋找精神科醫生的心理門檻十分高，如以網上方式診症可增加私隱度。

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記者：廖淑瑩

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