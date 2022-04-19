【加密資產】加密貨幣金融服務公司Blockchain.com擬上市　計劃最早在今年內實行

據《彭博》報道，加密貨幣初創公司Blockchain.com最早會在今年，就首次公開募股（IPＯ）與銀行進行面談。消息人士表示，由於公司計劃有機會改變，IPO或要到明年才實行。

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Blockchain.com是加密貨幣交易所 Coinbase Global Inc. 的競爭對手，3月份表示，該公司在最新一輪融資中的估值約為140億美元。本月初，Blockchain.com與Altis Partners合作，推出了針對機構和高淨值投資者的資產管理服務。

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Blockchain.com於2011年成立，允許用戶購買和存儲比特幣等數碼貨幣，公司由行政總裁Peter Smith領導。

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