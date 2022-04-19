  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密資產】加密貨幣金融服務公司Blockchain.com擬上市　計劃最早在今年內實行

環球政經 19:27 2022/04/19

分享：

分享：

據《彭博》報道，加密貨幣初創公司Blockchain.com最早會在今年，就首次公開募股（IPＯ）與銀行進行面談。消息人士表示，由於公司計劃有機會改變，IPO或要到明年才實行。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Blockchain.com是加密貨幣交易所 Coinbase Global Inc. 的競爭對手，3月份表示，該公司在最新一輪融資中的估值約為140億美元。本月初，Blockchain.com與Altis Partners合作，推出了針對機構和高淨值投資者的資產管理服務。

【筍工推介】港台請多媒體記者 月薪逾2萬元 有乜嘢要做？【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

Blockchain.com於2011年成立，允許用戶購買和存儲比特幣等數碼貨幣，公司由行政總裁Peter Smith領導。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

數碼貨幣 財富及資產管理 金融服務 經濟 IPO 比特幣 金融 美元

上一篇文章

【置業故事】被代理誠意打動　業主轉租為賣　分支家庭漏夜落訂搶購

下一篇文章

【儲局加息】聯儲官員布拉德：不排除單次加息0.75厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款