【騰訊700】馬化騰近期退任 騰訊逾20間子公司董事

有本地媒體報道，騰訊(00700)主席馬化騰近期先後退任高達26間本港註冊子公司的董事，其中不少都屬騰訊對外投資，包括內地在線娛樂票務營運商貓眼娛樂(01896)，手機遊戲開發商祖龍娛樂(09990)及現稱騰訊泰國的泰國互聯網公司Sanook相關公司等。聯同馬化騰辭任這批職位的，還包括騰訊非執董，公司大股東Naspers行政總裁Charles St Leger Searle。兩人公司董事職位分別由助理法務顧問Li Yan及高級稅務經理謝卓妍接任。騰訊周二收報364元，跌2.7%。

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今次並非馬化騰首次辭任旗下公司董事。其中2020年底，馬化騰退出支付平台財付通的法定代表人職位。

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另外美銀發表報告指，騰訊將於5月18日公布首季業績，預期上海和吉林等地區的疫情封城將在上半年適度提振其移動遊戲玩家流量，抵銷了首季缺乏新遊戲的影響，因此將今年手機遊戲增長率預測由9％提升至11％。該行重申其「買入」評級，目標價由536元下調至525元。該行將騰訊今年線上廣告增長率從負5％下調至負12％；將金融科技和商業服務增長率從26％下調至19％；將今年及明年收入預測下調2至3％，每股盈利預測下調1至2％。

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