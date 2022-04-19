【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼

政府今日更新政府電腦系統，供新冠康復者經網上領取康復紀錄二維碼，並可以將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，讓康復者可以進入「疫苗通行證」處所。

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新冠康復者可於政府網站登記【按此】，並選擇「新冠病毒病康復記錄」，然後填寫相關的個人資料，系統亦會提醒使用者，申請人提供的身份證明文件資料須與最近一次新冠肺炎康復時提供的資料一致，否則會影響申請結果。

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當使用者提交申請後，頁面會顯示相關的「新冠病毒病康復記錄」，只要按右下角的按鈕「儲存記錄」，電子康復記錄就會下載至相關的設備中。

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記者：鄭日棱