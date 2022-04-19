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【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼

理財智慧 16:48 2022/04/19

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政府今日更新政府電腦系統，供新冠康復者經網上領取康復紀錄二維碼，並可以將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，讓康復者可以進入「疫苗通行證」處所。

【加密資產】加密貨幣金融服務公司Blockchain.com擬上市　計劃最早在今年內實行【下一頁

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

新冠康復者可於政府網站登記【按此】，並選擇「新冠病毒病康復記錄」，然後填寫相關的個人資料，系統亦會提醒使用者，申請人提供的身份證明文件資料須與最近一次新冠肺炎康復時提供的資料一致，否則會影響申請結果。

    點擊圖片放大
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當使用者提交申請後，頁面會顯示相關的「新冠病毒病康復記錄」，只要按右下角的按鈕「儲存記錄」，電子康復記錄就會下載至相關的設備中。

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【好想去日本】日本新茶交易價12.2萬　創歷史新高【下一頁

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記者：鄭日棱

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