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【盈警】 高鑫零售發盈警 預計年度轉虧最少7.5億 股價創上市新低

股樓投資 15:55 2022/04/19

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高鑫零售（06808）發盈警，與2021年同期淨利潤22.9億元人民幣相比，預計今年3月底止12個月錄得淨虧損介乎7.5至9.5億元人民幣。業績盈轉虧，拖累股價一度急挫逾一成，低見2.33元，最新報2.34元，仍挫9.7%，創下自2011年7月上市以來最低。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁

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高鑫零售表示，淨虧損是由於門店減值損失、訴訟撥備以及應計特別壞帳增加而導致的14億元人民幣的計提，並指集團上半財年面臨全渠道的激烈競爭環境，及下半財年疫情反覆，尤其近期門店覆蓋主要區域疫情擴散加劇，使綫下業績受到持續衝擊，集團營收預計按年下降約5.3%，對溢利造成負面影響。

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記者：郭秀慧

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疫情 盈警 營收 高鑫零售（06808） 零售

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