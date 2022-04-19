【紐元定存】紐元定存息最高10厘 息差優勢明顯

▲ 新西蘭上周三重手加息半厘後，令紐元頓變高息貨幣。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最近新西蘭及加拿大皆重手加息0.5厘，為20多年來首現。花旗料商品貨幣的加息周期剛開始，為痛擊通脹，料紐央行於今年底前再累加四分三厘才收手，在息差優勢下，短期內將刺激紐元滙價重上0.7關。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，鷹派的新西蘭央行制定了一種「及時」的方法來對抗通脹，將官方利率（OCR）提高了50個基點至1.5厘。現在認為新西蘭央行或會以相比之前預期更快的速度，將利率升至約2.25厘的中性利率，因此最新已調升今年底的利率預測至2.25厘，意味由現水平再累加0.75厘。

展望紐元滙價，廖嘉豪料3個月內見0.7，半年至1年為0.69，長期目標為0.67。

儲局最快5月縮表、每月最多縮950億美元遠超上周期【下一頁】

另外，廖嘉豪又說，加拿大央行將政策利率上調50個基點至1厘，又把政府債券再投資將於下周一（4月25日）結束。該行繼續預計6月和7月將再次加息50個基點，且料9月會議將再加50個基點，到年底政策利率將達到3厘。他預期，加元滙價3個月內料見1.23，半年至1年，以及長期目標預測皆為1.25；至於澳元滙價，3個月料0.77，半年至1年，以及長期目標皆為0.76。

業界提醒，現市況美滙指數再度破百，非美貨幣承壓，宜趁紐元回吐而伺機低吸，再開立紐元定期存款。而近日大行再加息，如恒生 （00011） 上調3個月紐元定存年息0.1厘至0.6厘，跟滙豐（HSBC）看齊。

可是，比併高息王，仍維持四冠王，中銀香港 （02388） 、集友、恒生及富邦的7天年息皆為10厘。

此外，光大證券國際外滙策略師黃俊能說，自紐央行及加央行齊於上周三（4月13日）大幅加息0.5厘後，但紐元及加元暫未見受強力支持，既因巿場對兩央行進取加息早已預期，所以加息的實際行動對貨幣支持相對有限；再者，聯儲局或於5月5日重手加息0.5厘，同時可能宣佈縮減資產負債表的詳情，令美元與商品貨幣的息差開始收窄，因而出現加息後紐元及加元的匯價未見顯著上升，甚至不升反跌的現象。

加拿大央加息半厘符預期【下一頁】

黄俊能認為，商品貨幣的後巿走勢，除了觀察央行能否持續加息外，還須視乎大宗商品價格是否仍有上升潛力，支持商品出口國的貿易表現。俄羅斯及烏克蘭的緊張局勢，令大宗商品價格於三月份持續急升。

黄俊能又說，縱使俄烏雙方最終有望簽訂停戰協議，但歐美對俄國的制裁並不會即時取消，令大宗商品價格維持於高位徘徊，甚至有機會再創新高，遂令商品貨幣在今年餘下時間仍可看高一線。

3大商品貨幣中，黄俊能預計，紐元今年的高低位介乎0.65至0.74，年底目標價0.72。澳元的支持位在0.7，阻力在0.78，年底預測0.76。加元的高低區間在1.2至1.29，年尾目標1.22。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

更多【高息定存】文章

相關文章：【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘

【美元定存】1個月美元定存最高息1.88厘 再現破頂息率

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪