▲ 【中國經濟】國資委：央企首季營業收入9萬億人幣 淨利潤增長13.7%

國資委秘書長、新聞發言人彭華崗在新聞發布會上表示，今年首季，中央企業累計實現營業收入9萬億元（人民幣，下同），按年增長15.4%；淨利潤4723.3億元，按年增長13.7%；上交稅費7348億元，按年增長20.9%，累計完成固定資產投資（不含房地產）5194億元，按年增長4.6%。

彭華崗稱，首季中央企業經濟效益穩步增長、運行質量持續改善。彭華崗又指，中央企業主動服務國家戰略，積極履行社會責任，為經濟社會發展作出了重要貢獻。石油石化、電力、煤炭、電網等企業全力保障能源電力穩定供應，建築、電力、通信、石油石化、航空運輸等企業高質量服務保障北京冬奧會、冬殘奧會，建築、糧貿、醫藥等企業緊急馳援吉林、上海等地抗擊疫情，在一系列重大戰略任務保障中再次彰顯了央企擔當、發揮了骨幹作用。

彭華崗表示，下一步國資央企將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，推動高質量發展，突出抓好穩增長、防風險。

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