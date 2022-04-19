利奧坊‧壹隅示範單位曝光　貼心設計趟門、隱藏摺凳　慳位又實用

由恒地發展的大角咀新盤利奧坊系列第4期「利奧坊‧壹隅」開放示範單位予傳媒。項目一共開放3個示範單位，其中兩個為經改動及無改動一房示範單位，另一個則為兩房無改動示範單位。

利奧坊‧壹隅一房示範單位

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利奧坊‧壹隅第2座23樓C室，屬一房連儲物室間隔，實用面積320平方呎，開則方正實用。單位入門設有小玄關，備有隱藏式摺凳，方便住戶於門前整備或休息；天花則設鏡面儲物櫃，增加實用空間。玄關旁為開放式廚房，客飯廳則呈長方形，以落地玻璃趟門連接露台，採光充足。至於單位睡房則與儲物室相連，開則方正，並不設工作平台。睡房、儲物室及廁所皆設趟門，節省空間。

利奧坊‧壹隅兩房示範單位

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至於項目第2座23樓A室，則為兩房間隔，實用面積405平方呎。單位不設玄關，入門即見長方形客飯廳，空間闊絡，開放式廚房設長形工作枱面，露台則設於廚房旁，加強通風。單位以短走廊連接廁所及兩個房間，其中廁所為明廁設計，並設淋浴間。客房以方形開則，而主人房可擺放雙人床外，亦預留衣櫃位，外連工作平台。

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