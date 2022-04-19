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【疫下支援】康文署小食亭、快餐亭和零售商店 明起接受申請最高3萬元補助金

理財智慧 16:04 2022/04/19

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政府於今年2月推出270億元的「第六輪防疫抗疫基金」，其中的「小食亭、快餐亭和零售商店營運者一次性補助金」，將於明日（20日）開始接受申請。政府將為康文署場地轄下每所小食亭、快餐亭和零售商店（包括體育用品專門店、單車亭、博物館書店及禮品店、演藝禮品店、書店和禮品店等）的營運者，提供3萬元或1.5萬元的一次性補助金。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

因應政府收緊防疫措施，康文署於本年1月7日或之後暫停開放轄下大部分的康樂及文化場地。小食亭、快餐亭及上述零售商店位於暫停開放的康樂或文化場地，並按康文署指示暫停業務，營運者可申請3萬元的一次性補助金。另一方面，小食亭、快餐亭及上述零售商店並非指令暫停業務，但受到政府推行的社交距離措施影響生意，營運者可申請1.5萬元的一次性補助金。

凡持有與康文署簽訂的小食亭、快餐亭或上述零售商店營運合約，在遞交申請表時合約仍然有效，並沒有結束業務的營運者，均符合申請資格。合資格的營運者可向康文署轄下的地區康樂事務辦事處或文化場地遞交申請。截止申請日期為今年5月13日。

申請表格及申請指引會直接派遞或以郵寄方式寄予每個小食亭、快餐亭及上述零售商店合約持有人。在收到填妥的申請表格後，一般可於截止申請日期約1個月內分批發放補助金。

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責任編輯：嚴浩文

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經濟 康文署 防疫抗疫基金 防疫措施

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