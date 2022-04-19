【有相睇】睇中呂字廳見使　有別同屋苑鑽石廳　上車客睇完即買

二手交投氣氛轉活，上車客加快入市。美聯物業林載發稱，荃灣愉景新城9座中層F室，實用面積650平方呎，三房間隔，原開價980萬元，日前以960萬元易手，實用呎價約14,769元。代理透露，買家是上車客，早前比較數個屋苑後，終睇中愉景新城，而上述單位並非採用屋苑主流的鑽石廳設計，而是呂字廳，甚為罕有，所以即睇即議價入市。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，以呂字廳設計。

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資料顯示，原業主於2000年以362.8萬元購入上址，持貨22年，現帳面獲利597.2萬元，物業期內升值1.6倍。談到近期市況，林載發稱，愉景新城本月暫錄12宗成交，較上月同期僅4宗，急升兩倍。

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