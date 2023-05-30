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【新股IPO】醫藥電商「妙手醫生」母企圓心科技第四度遞表　股東包括騰訊紅杉資本

宏觀解讀 15:04 2023/05/30

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【新股IPO】醫藥電商「妙手醫生」母企圓心科技第四度遞表　股東包括騰訊紅杉資本（第三版）

中國第一大主營處方藥綜合醫療交付平台、「妙手醫生」母企北京圓心科技周一（29日）第四度遞表來港上市。圓心科技2022年全年虧損擴大6.6%至7.5億元（人民幣，下同），收入按年增30.9%至77.8億元。

圓心科技指，公司主要收入來自院外綜合患者服務，提供括院外藥房服務、院外醫療服務及藥品批發服務，旗下線上醫療服務平台「妙手醫生」每月平均用戶訪問量3640萬次。

截至2022年底，集團共有320家藥房，提供51,800穜產品。全年銷售均價按年少18.6%至324元，均價減少歸因集團經常提供折扣率介乎1%至5%折扣；以及免費線上問診服務作戰略性資源投放。線上平台訂單量則增63.5%至1030萬；藥房網絡訂單增87%至1030萬；院外藥房及醫療服務訂單量則增70.3%至1550萬。與圓心科技合作的醫院總數按年增22.7%至443間。

集團預期集資額將於未來3年至4年進一步發展院外患者服務；供給端賦能服務；開發醫療產業端賦能服務；提高技術實力及數據分析能力。

據圓心科技申請文件顯示，圓心科技已於2021年2月作E輪融資，上市前股東包括騰訊 （00700） 旗下林芝騰訊，持股10.82%；紅杉共持股9.48%；中信共持股1.08%，中金共0.98%；以及啟明資本、星界、鯤翎及奧博資本等投資者。高盛和中信證券為圓心科技聯席保薦人。

圓心科技控股股東為何濤及何偉莊，二人經旗下公司持有圓心科技約37%股權。

圓心科技公司分別於2022年10月21日、4月19日及2021年10月曾提交上市文件，申請均已到期。

註：第三版已更新2022年全年集團營運數字以及集資用途。

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