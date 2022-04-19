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【新股IPO】醫藥電商「妙手醫生」母企再申香港上市　圓心科技股東包括騰訊紅杉資本

宏觀解讀 15:31 2022/04/19

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【新股IPO】醫藥電商「妙手醫生」母企再申香港上市　圓心科技股東包括騰訊紅杉資本

中國第一大專注於處方藥的綜合醫療交付平台、「妙手醫生」母企圓心科技再次提交香港上市申請。圓心科技去年10月曾提交上市申請，但申請於上周滿6個月而失效，公司於4月19日重新提交上市文件。據公司申請文件，圓心科技上市前股東包括騰訊 （00700） 、紅杉、啟明資本、星界、鯤翎及奧博資本。

圓心科技控股股東為何濤及何偉莊，二人經旗下公司持有圓心科技約37%股權。

高盛和中信證券為圓心科技聯席保薦人。

圓心科技指，公司主要收入來自院外綜合患者服務，提供括院外藥房服務、院外醫療服務及藥品批發服務，旗下線上醫療服務平台「妙手醫生」每月平均用戶訪問量4020萬。

圓心科技更新2021年度財務數據，公司去年收入增63%至59.4億元（人民幣，下同），毛利增60%至5.32億元，但虧損擴大1.1倍至7.04億元。

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