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【全球首富】馬斯克稱自己無物業　都在朋友家「吉房」過日子

環球政經 18:56 2022/04/19

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美媒The Hill報道，特斯拉（TESLA）行政總裁馬斯克早前接受訪問稱，自己並無物業，又指自己大部分時間，都在朋友的「吉房」（spare bedrooms）過日子。他更強調：「我現在連一個地方都沒有，我真的住在朋友家。」

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

馬斯克在周日TED的採訪中，被問到普通美國人和億萬富翁之間的財富差距時，他回答：「如果我去灣區（Bay Area）旅行，那裡是特斯拉大部分工程所在的地方，我基本上會在不同的朋友「吉房」暫住。」他補充，如果每年自己花費數十億美元，但仍到朋友家居住，那是非常有問題的，但事實並非如此。

馬斯克還表示，自己除了使用私人飛機外，自己的個人消費並不高。他表示，但如果我不使用飛機，那麼我工作的時間就會減少。

【筍工推介】港台請多媒體記者 月薪逾2萬元 有乜嘢要做？【見下頁

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馬斯克2年前稱「不再擁有房屋」，為了履行諾言，至去年已全數賣出加州的7棟房子，售價累計近1.28億元。

馬斯克的前女友加拿大歌手Grimes就曾向傳媒爆料，指馬斯克將賺來的錢，都投放他的太空夢之中，形容「生活在貧窮綫下」。兩人同居時，不只租住在價值4萬美元10.5坪的組合屋，馬斯克「慳家」的程度，是睡到床墊破洞都不肯換。

馬斯克最近則因試圖以430億美元收購Twitter，而成為多日頭條新聞。

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撰文 : 陳楚琨

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