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【展覽復常】疫下策展困難多　轉型B2C人流按年增10%

商業 15:38 2022/04/19

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疫下香港對外展覽活動仍沒復常，面對市場上諸多不確定性，舉辦大型展覽的柏堡活動策劃有限公司，由面向B2B（企業對企業）變陣至B2C（企業對消費者）市場，擴展和提供更多不同內容與服務的展覽。

柏堡活動策劃過往舉辦多個大型活動，包括亞洲素食展、樂活博覽、香港美酒佳餚巡禮等。其董事總經理李亦珺表示，亞洲素食展主要是B2B市場，疫情爆發後，海外買家難以訪港，為了維持展覽的人流，以及為展商提供一定水平的客源，於2020年進一步發展B2C市場，從而吸引更多本地市民入場。

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她稱，展商數目稍遜於疫情前水平，入場人次卻因此持續上升，於2021年更按年上升10%。雖然今年本地爆發第5波疫情，3月展覽改至5月舉行，但現時疫情有所放緩，她有信心如期舉辦展覽，並有望吸引市民到場，帶動營業額按年有所增長。

客人年輕化　即食素食產品暢銷
李亦珺解釋，以往素食客人主要為45至60歲人士，但近來素食市場有年輕化的趨勢，去年開始25至40歲的客人增長速度最快。而展商亦瞄準客人年輕化的轉變，在產品上迎合他們對「快」的需求，推出更多即食素食，例如純素即食湯、純素即食麵，以及甜品等。

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素食在內地市場也很有需求，但素食品牌要走入內地市場，甚依賴線下的實體互動，讓當地人了解更多資訊。李又稱，內地的素食展覽不多，很多企業希望與其合作，拓展大灣區的業務，單計去年11月至12月，已接獲超過20個查詢。現時希望中港兩地盡快通關，才能夠重啟展覽活動。

數碼轉型攻線上展覽
面對這些痛點，她便考慮和進行數碼轉型，包括舉行線上展覽，以應對不可控的變數。李指出，其公司在疫下透過數碼化業務，應對各項困難和挑戰。她亦受自家經驗啟發，於2021年新設了一項幫助中小企數碼轉型的展覽，滙集不同行業使用數碼科技的公司，以交流轉型的心得。

她續稱，疫前在家工作不可行，但疫情過去改變全球辦公模式，更有不少公司實行混合工作。該展覽亦不斷改善，從去年各行業分享數碼轉型艱難過程，今年瞄準新興的辦公模式，設有展覽和講座，並且將進一步籌辦這項展覽，透過線上和線下同步舉行，擴至其他亞洲市場。

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記者：馬意文

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