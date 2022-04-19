  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (二) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美企CEO收入中位數去年增31% 1.56億創新高

環球社會熱點 16:10 2022/04/19

分享：

分享：

美國去年經濟因新冠肺炎疫情大受打擊，大量民眾一度失業。但有研究發現，美國行政總裁級別人員薪酬中位數去年上升31%，錄得2,000萬美元（約1.56億港元）。研究指，雖然一眾公司高層人工在疫情期間輕微下降，但隨著現金及股票獎勵增加，年收入中位數急速飆升。

俄烏戰爭推高食品價格 助美國3人登全球500大富豪 【下一頁】

薪酬顧問公司Equilar獲得美國百大年收公司3月31日前提交代理委託聲明，並在周一（18日）發布研究結果。結果發現包括蘋果（Apple） 及半導體廠商博通（Broadcom）等公司高層，去年薪酬中位數增長31%。

以蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）為例，其去年薪酬高達9,870萬美元（約7.7億港元），高於2020年獲得的1,480萬美元（約1.15億港元），其中包括大批股票獎勵。據悉蘋果投資者在3月4日舉行的年會上，以64%贊成同意支付庫克去年的薪酬。

馬斯克私有化帖文被裁定失實 面對巨額索償 【下一頁】

Equilar內容總監Amit Batish表示，公司希望透過派發現金及股票，獎勵帶領公司渡過供應短缺等挑戰的高層人員。他同時承認，研究涉及公司大多在疫情期間表現良好，推動工資上漲。

Equilar研究同時發現，公司高層薪酬中位數與普通僱員薪酬中位數比例，亦從一年前的128比1，提高至254比1。Equilar去年同一項研究發現，高層薪酬中位數為1,550萬美元（約1.2億港元），較2020年微降2%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出
今日
【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
2022/04/18
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
俄烏戰爭推高食品價格 助美國3人登全球500大富豪
2022/04/18
俄烏戰爭推高食品價格 助美國3人登全球500大富豪
歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
2022/04/18
歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
馬斯克私有化帖文被裁定失實 面對巨額索償
2022/04/17
馬斯克私有化帖文被裁定失實 面對巨額索償

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出
今日 12:05
【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
18:41 2022/04/18
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
俄烏戰爭推高食品價格 助美國3人登全球500大富豪
15:03 2022/04/18
俄烏戰爭推高食品價格 助美國3人登全球500大富豪
網絡熱話 經濟 薪酬待遇 疫情 庫克 Apple 美國

上一篇文章

公司驚喜生日派對嚇到驚恐症發作 美漢獲賠351萬

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間17:00）
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁
C朗宣布女友誕下龍鳳胎男嬰夭折「所有父母最痛」
C朗宣布女友誕下龍鳳胎男嬰夭折「所有父母最痛」
【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身
【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東掀戰火 白宮重申拜登未打算訪烏（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東掀戰火 白宮重申拜登未打算訪烏（不斷更新）
歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款