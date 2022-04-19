美企CEO收入中位數去年增31% 1.56億創新高

美國去年經濟因新冠肺炎疫情大受打擊，大量民眾一度失業。但有研究發現，美國行政總裁級別人員薪酬中位數去年上升31%，錄得2,000萬美元（約1.56億港元）。研究指，雖然一眾公司高層人工在疫情期間輕微下降，但隨著現金及股票獎勵增加，年收入中位數急速飆升。

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薪酬顧問公司Equilar獲得美國百大年收公司3月31日前提交代理委託聲明，並在周一（18日）發布研究結果。結果發現包括蘋果（Apple） 及半導體廠商博通（Broadcom）等公司高層，去年薪酬中位數增長31%。

以蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）為例，其去年薪酬高達9,870萬美元（約7.7億港元），高於2020年獲得的1,480萬美元（約1.15億港元），其中包括大批股票獎勵。據悉蘋果投資者在3月4日舉行的年會上，以64%贊成同意支付庫克去年的薪酬。

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Equilar內容總監Amit Batish表示，公司希望透過派發現金及股票，獎勵帶領公司渡過供應短缺等挑戰的高層人員。他同時承認，研究涉及公司大多在疫情期間表現良好，推動工資上漲。

Equilar研究同時發現，公司高層薪酬中位數與普通僱員薪酬中位數比例，亦從一年前的128比1，提高至254比1。Equilar去年同一項研究發現，高層薪酬中位數為1,550萬美元（約1.2億港元），較2020年微降2%。

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責任編輯：李俊儀