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【機迷熱話】外媒：Minecraft電影即將開始製作　「水行俠」Jason Momoa將出演

科技 16:15 2022/04/19

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據外媒《Engadget》今（19日）報道，「水行俠」Jason Momoa正在商談出演Minecraft真人版電影。（法新社圖片）

近年有不少改編自熱門遊戲的影視作品，早前有消息指Minecraft即將拍成真人版電影，惟因疫情關係，華納兄弟宣布推遲製作。據外媒《Engadget》今（19日）報道，「水行俠」Jason Momoa正在商談出演Minecraft真人版電影。

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據悉，華納兄弟最初計畫於今年3月發行電影，但因爲疫情關係，令製作延遲。而且，原導員及編劇因與Mojang Studio有創作的差異，所以在2014年退出電影製作，製作過程可謂一波三折。

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報道指，《拿破崙炸藥》（Napoleon Dynamite） 的導演Jared Hess已經簽約執導這部電影，《沙丘瀚戰》（Dune）製片人Mary Parent和Roy Lee也將參與電影製作。目前Jason Momoa正在商談出演，並未有簽訂任何合約，而且尚不清楚他將扮演什麽角色。另外，暫時亦未知道那些游戲元素會出現在電影中。

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另據外媒《The Ankler》報道，由於華納兄弟對Minecraft的版權租約將於明年1月到期，因此預計這部電影將在到期前開始製作，而且隨著愈來愈多關於電影的消息公布，意味著Minecraftt電影有機會即將開拍。

責任編輯：吳嘉雯

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