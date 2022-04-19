【ET講股通】孫運喜：債匯風雲（附time code）（第二版︰加入文字內容）

復活節長假後復市，恒指今早低開412點，早段曾跌逾600點，低見20896點，其後跌幅收窄，半日仍跌406點，報21111點，成交685億元。科技股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌逾2%至4%，恒生科技指數跌2.8%，報4197點。招行 （03968） 免去行長田惠宇職務，股價跌近11%。三桶油則逆市造好，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 升近2%。港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：36 - 港股市況速覽

01：09 - 新經濟股回軟 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾2%至4%

01：30 - 金融股偏軟 友邦 （01299） 跟大市跌逾2%

01：45 - 招行 （03968） 管理層被查 拖累建行 （00939） 跌2.4%

02：30 - 人行降準0.25%較預期低 放水無利好恒指走勢

03：17 - 美國10年期長債孳息高見2.86厘 債息抽升增資產風險

04：10 - 美滙指數上升 日圓愈升愈有

04：53 - 港元見7.84 逼近弱方保證7.85

05：28 - 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德放鷹 預期加息0.75厘 全年加至3.5厘不利債息

06：18 - 俄烏戰局未完 市場持續籠罩避險情緒

06：55 - 高盛預期美國經濟衰退風險增 未來兩年見30%機會

07：29 - 觀眾問股：中國有色礦業 （01258） 5.13元有貨？止賺價訂多少？

11：04 - 觀眾問股：求合景泰富 （01813） 止蝕價？

13：32 - 觀眾問股：山東黃金 （01787） 走勢點睇？上望幾多？

19：29 - 觀眾問股：美蘭空港 （0357） 可以上望多少？

24：15 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 大跌，現價可留意？

30：07 - 觀眾問股：萬國數據 （09698） 35元有貨，如何部署

32：16 - 港股收市表現速報

34：48 - 潛力股推介：中國船舶租賃 （03877）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3232473

------

港股是日顯著受壓，恒指跌490點，收報21027點，大市總成交1,155億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新經濟股再回軟，阿里巴巴 （09988） 跌4.2%，騰訊 （00700） 跌2.8%。金融股向下，友邦 （01299） 跌2.2%。市傳管理層被查的招行 （03968） 大跌11.5%，建行 （00939） 跌1.9%。

港股表現令人失望，人行降準0.25百分點，力度雖遜預期，惟總算放水逾5千億人幣。跌市主要受累外圍形勢，美國10年期債息昨晚升見2.86厘。滙市情況更令人擔憂，美滙指數企穩100關，非美貨幣不斷陰跌，日圓低見128，港滙低見7.84。

宜守保歷加通道底20984點

債滙風雲變色，主因三點：一、加息預期持續升溫，聖路易斯儲行行長、「鷹王」布拉德預期，其中一次議息會議將加息0.75厘，全年加至3.5厘。二、俄烏局勢未見好轉，頓巴斯大戰一觸即發，避險情緒持續，資金流出新興市場。三、美國衰退風險有增無減，高盛估未來兩年35%機會出現衰退。

港股險守21000關，猶幸成交未大幅增加，展望後市，且看明天能否再守住保歷加通道底部20984點。

潛力股可留意中國船舶租賃 （03877） ，股價升4.9%至1.28元，走勢呈頭肩底突破，若回落至頸綫水平，可投機性炒一轉。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中國有色礦業、合景泰富、山東黃金、美蘭空港、招行、萬國數據︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

------

*逢周晚上8時ET財智Talk專家解構市場形勢*