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【Telegram】iOS版Telegram更新　增靜音選項、自定義通知聲音

科技 15:30 2022/04/19

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自定義通知聲音可按照用戶的喜好，將聊天中的任何短音頻剪輯設置為通知聲音。（法新社）

iOS版Telegram上月推出新的下載管理器，並在其平台上支援第三方串流媒體應用。日前Telegram再推出8.7.0版本更新，優化了動化和個性化方面的功能，包括讓用戶創建自己的通知聲音、增加自定義靜音時間，以及自動刪除菜單。

【Telegram】溝通不良惹誤會？　巴西推行Telegram禁令僅維持2日

音頻檔案不可超過5秒

自定義通知聲音可按照用戶的喜好，將聊天中的任何短音頻剪輯設置為通知聲音。用戶只需要在聊天中點擊一個長度不超過5秒、大小小於300 KB的音頻檔案或語音訊息，就可以立即將其添加到通知聲音的列表中。

【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯

此外， Telegram以往只允許用戶關閉1小時、8小時或兩天的聊天通知，但現在他們可以在特定的時間內暫停通知，選擇將聊天靜音至多長時間，例如1小時、1天、3天、1周等。

至於新增的自動刪除菜單功能，則允許用戶為一天到一年的聊天設置自動刪除計時器。為聊天設置自動刪除時間後，其內容包括訊息、圖片、影片和文檔，將在定時器到期時自動刪除。

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責任編輯：陳卓賢

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