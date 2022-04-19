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【社交平台】Elon Musk：若成功收購Twitter　董事會將不獲支薪

環球政經 15:53 2022/04/19

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電動車廠商特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前提出以約430億美元的價格全面收購Twitter。其後，Twitter通過「股東權利計劃」，又稱「毒藥計劃」，以抗衡收購。Elon Musk周一（18日）表示，如果他成功收購 Twitter（美：TWTR），董事會將不會因職位而獲得任何報酬。

Elon Musk在Twitter發文稱，「如果我成功收購，董事會的薪金將會是0元，因此每年可以節省約300萬美元。」

據美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，目前，Twitter向董事會成員支付大約290萬美元的現金和股票獎勵。不過，高層主管擔任董事則沒有額外的補償，因此上述金額不包括行政總裁Parag Agrawa和前行政總裁Jack Dorsey的薪酬。

Elon Musk早前稱，Twitter 需要轉為一家私營企業，這樣才能成為擁有言論自由的平台。他還表示，Twitter董事會成員的利益與股東根本不一致，而且董事會成員幾乎不擁有該公司的股份。

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責任編輯：黃苑筠

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