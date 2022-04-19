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【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜

環球社會熱點 15:15 2022/04/19

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烏克蘭首都基輔附近的布查鎮發現有大量平民屍體，俄軍遭指控屠殺平民，引起國際震驚。其中俄羅斯軍的第62機動步兵旅被指是布查事件的幕後兇手，俄羅斯總統普京周一（18日）卻公開表揚這支軍隊，並授予他們「近衛軍」榮譽稱號。

網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片） 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周一發表聲明，授予俄軍隊第62機動步兵旅「近衛軍」榮譽頭銜。普京表揚軍隊在保衛祖國、維護俄羅斯主權及國家利益表現突出，高度認可軍隊的群眾英雄主義和勇氣。

普京特別提及部隊在烏克蘭特殊軍事行動，採取純熟及果斷的行動，是履行軍事職責、勇敢無私及高度敬業精神的典範。他祝願第62機動步兵旅能取得成功。

稱俄開始大規模攻烏東 澤連斯基強調不放棄領土 【下一頁】

烏克蘭國防部於本月4日發聲明，點名指控俄軍第62機動步兵直接參與布查屠殺平民行動，干犯戰爭罪。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）亦表示，有逾300名平民在布查遭俄軍酷刑對待和槍殺。

普京曾公開稱布查事件是偽造，更將美國對敘利亞城市拉卡（Raqqa） 發動的襲擊作比較。

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責任編輯：郭麗明

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