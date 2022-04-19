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拳王Amir Khan倫敦遇賊持槍打劫 痛失73萬鑽錶

環球社會熱點 14:43 2022/04/19

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Amir Khan為英國史上最年輕拳王，曾代表英國於2004年雅典奧運摘得輕量級拳擊項目銀牌。Amir Khan早前帶同妻子到倫敦購物期間，在街頭遭匪徒用槍指嚇打劫，遭對方劫去一隻價值7.2萬英鎊（約73萬港元）的鑽錶。英媒引述目擊者指，Amir Khan事後嚇到立即上車離開現場。

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英媒報道，35歲的Amir Khan與妻子Faryal周日（18日）晚上在東倫敦的萊頓（Leyton）行街購物。Amir Khan當時在過馬路，而妻子僅在他身後距離數步遠的位置。

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當時突然有兩名陌生男子埋身，用槍指向Amir Khan的臉。匪徒搶走Amir Khan手上戴著價值7.2萬英鎊、鑲有719顆鑽石的Franck Muller Vanguard Chronograph手錶，就驅車疾馳而去。

據悉，Amir Khan前一晚到酒店出席慈善晚宴時曾佩戴這隻手錶，而他在案發數小時前也曾戴著這隻手錶於購物期間和粉絲合照，未知是否因而成為匪徒搶劫目標。

Amir Khan事後於Twitter透露這次劫案，並向粉絲報平安。

英媒引述現場目擊者指，Amir Khan遇劫後明顯嚇親，隨即與妻子上車離開現場。

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英媒指Amir Khan過往不時在社交媒體展示其名錶，包括貼出他收藏的一隻價值3萬英鎊（約30.6萬港元）的勞力士（Rolex）金錶。

Amir Khan更在兒子去年1歲生日時，購買了一隻約3萬英鎊的勞力士Cosmograph Daytona手錶，送給兒子作生日禮物。

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責任編輯：鄭錦玲

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