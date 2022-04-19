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【蘋果新品】彭博：蘋果正開發新HomePod　結合FaceTime、Apple TV等功能

科技 14:00 2022/04/19

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蘋果（Apple）去年宣布停產第一代智能揚聲器HomePod，並將研發與生產重點轉移在HomePod mini。彭博社記者Mark Gurman表示，Apple正開發新HomePod，並且會結合FaceTime及Apple TV等功能。

Mark Gurman於彭博社新一期《Power On》專欄中透露，Apple將會推出新款HomePod，作為連結家居產品的樞紐。不過他認為，新HomePod mini可能會比該款多功能HomePod更早亮相。

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未來HomePod將配備單鏡頭

事實上，他曾經在去年提及，蘋果正開發多功能HomePod，結合HomePod與Apple TV功能的產品，讓用戶觀看影片、玩遊戲。同時配備一個鏡頭，讓用戶可透過HomePod連接智能電視，進行視訊通話。

他在去年4月提到該產品時，表示蘋果處於研究早期，仍可選擇要不要開發產品或更改關鍵功能。現按照其最新解讀，蘋果開發新款多功能HomePod的計畫似乎仍未改變。

【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩

責任編輯：張寶燕

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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