【蘋果新品】彭博：蘋果正開發新HomePod　結合FaceTime、Apple TV等功能

蘋果（Apple）去年宣布停產第一代智能揚聲器HomePod，並將研發與生產重點轉移在HomePod mini。彭博社記者Mark Gurman表示，Apple正開發新HomePod，並且會結合FaceTime及Apple TV等功能。

Mark Gurman於彭博社新一期《Power On》專欄中透露，Apple將會推出新款HomePod，作為連結家居產品的樞紐。不過他認為，新HomePod mini可能會比該款多功能HomePod更早亮相。

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未來HomePod將配備單鏡頭

事實上，他曾經在去年提及，蘋果正開發多功能HomePod，結合HomePod與Apple TV功能的產品，讓用戶觀看影片、玩遊戲。同時配備一個鏡頭，讓用戶可透過HomePod連接智能電視，進行視訊通話。

他在去年4月提到該產品時，表示蘋果處於研究早期，仍可選擇要不要開發產品或更改關鍵功能。現按照其最新解讀，蘋果開發新款多功能HomePod的計畫似乎仍未改變。

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責任編輯：張寶燕

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