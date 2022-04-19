【異動股】 福耀玻璃首季核心利潤升24% 股價曾逆市抽升逾一成

福耀玻璃（03606）首季核心利潤總額按年增長24.4%，刺激股價今日（19日）逆市抽升，一度高見32.25元，大升10.1%，最新報31.5元，升7.5%，成交額2.5億元。

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福耀玻璃上周四（14日）收市後公布，今年首季利潤總額10.7億元（人民幣，下同），按年增長3%，若扣除人民幣升值導致毛利減少及滙兌損失、純鹼漲價令成本增加、海運費漲價影響成本等因素，利潤總額按年增長24.4%。期內，營業收入65.5億元，按年增長14.8%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約8.7億元，按年上升1.9%。

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記者：郭秀慧