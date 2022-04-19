【招商銀行 3968】 招行行長田惠宇突遭免職 僅指「另有任用」 股價急瀉逾一成

招商銀行（03968）公布，董事會同意免去田惠宇的行長、董事職務，拖累股價今日（19日）急挫超過1成，低見52.3元，最新報53.5元，跌10.5%，成交額51.5億元。

大行予招商銀行投資評級及目標價﹕

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較早前有內媒報道，曾任中國國家副主席王岐山秘書的田惠宇，傳被帶走調查，而昨晚（18日）招行發公告指田惠宇已離職，但未有解釋原因，僅表示「另有任用」。有消息指，田惠宇或被聘任為招商局金融事業群/平台執行委員會副主任（常務）、招商局金融集團有限公司副董事長（集團總經理助理級）。另外招行亦公布，由王良主持招商銀行工作，自董事會審議通過之日起生效。

摩通及大摩均指，消息對招行股價有短期壓力，而兩間大行仍維持其「增持」評級。摩通認為，管理層的突然變動不會對招行的財務狀況產生任何影響，但預計股價短期內將面臨下行壓力，予其目標價85元；大摩則指，高層管理人員的變動對招行未來戰略發展帶來不確定性，加上相對於同行的估值溢價，預計近期該股會出現波動，予其目標價84.1元。

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記者：郭秀慧