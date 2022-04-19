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【數碼銀行】余偉文：部分港人內地銀行帳戶因疫情被凍　鼓勵港銀助重新啟動

宏觀解讀 13:29 2022/04/19

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【數碼銀行】余偉文：部分港人內地銀行帳戶因疫情被凍　鼓勵港銀助重新啟動

金管局總裁余偉文發表匯思文章講及近期香港數碼銀行發展，余偉文除了提及近期最新發展，也提到未來工作包括為新服務模式如「先買後付（buy now， pay later）」制訂保障措施，並與銀行業界就數碼服務檢討《銀行營運守則》。余偉文又主動提及，留意有香港市民在內地開立的銀行賬戶可能因各種原因而變成不動戶或被暫停使用，並因疫情未能親身前往內地銀行分行重新啟動銀行賬戶。

余偉文指，已經與本港銀行業界溝通，鼓勵相關香港銀行協助市民透過不同方式重新啟動內地銀行賬戶，包括應用金融科技，讓客戶早日可以繼續使用原有的內地銀行服務。

余偉文：香港數碼銀行服務成銀行服務骨幹

他表示，金管局2021年下半年，首次就銀行客戶透過數碼和非數碼渠道使用銀行服務進行調查，形容部分觀察讓他有點驚喜，形容數碼渠道已成銀行服務骨幹。

他舉例，轉數快上月登記數逾1000萬，3月每日處理83.1萬宗交易，涉及63億元，並指連同其他銀行即時支付結算系統，最新本地98%轉帳是有由客戶透過數碼渠道作出轉帳指示，只有2%由分行發出。

余偉文續指，因應8家虛擬銀行開業，透過數碼渠道開立的個人戶口佔所有新開立個人戶口的39%，較2019年的17%大增，而中小企以數碼渠道開戶更由2019年的1%增至去年上半年的20%。

他續舉例，透過數碼渠道申請個人信貸日趨普及，數碼渠道銷售投資和保險產品的佔比以倍數增長。去年上半年，經數碼渠道申請信用卡佔59%（2019年： 32%）；信用卡相關貸款（loan-on-card）佔49% （2019年： 28%）；無抵押私人貸款佔61% （2019年： 41%）；零售銀行透過數碼渠道進行的投資交易達2.7萬億港元，較2019年下半年升近120%。

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