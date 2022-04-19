【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）

俄烏戰爭持續，雙方士兵每日在槍林彈雨中奮力抗敵。網上流傳影片顯示，有烏克蘭士兵靠手機成功擋著俄軍的子彈而倖免於難。不少網民紛紛推測手機型號，《韓聯社》認為是三星的Galaxy系列旗艦手機。

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網上流傳約30秒影片，顯示兩名烏克蘭士兵對話，其中一名士兵從口袋掏出手機，由俄軍發射的子彈打穿手機殼並嵌入機身，手機屏幕粉碎。慶幸手機擋住了子彈，成功保住士兵性命。分析指這枚是7.62毫米口徑子彈，常見於俄羅斯步槍或機槍，亦不排除由AK-47自動步槍發射。

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網民對此嘖嘖稱奇，紛紛推測手機型號，南韓官媒《韓聯社》分析手機殼型狀大小，認為是三星今年推出的Galaxy S21 FE、或者是2020年推出的Galaxy S20 Plus。亦有外媒對比影片內的機殼款式，估計是Galaxy S21 FE的黑色機殼，現時在三星官網仍有發售，售價為49.99美元（390港元）。

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責任編輯：郭麗明