  • 19°C
香港時間 : 2022419日 (二) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）

環球社會熱點 14:04 2022/04/19

分享：

分享：

俄烏戰爭持續，雙方士兵每日在槍林彈雨中奮力抗敵。網上流傳影片顯示，有烏克蘭士兵靠手機成功擋著俄軍的子彈而倖免於難。不少網民紛紛推測手機型號，《韓聯社》認為是三星的Galaxy系列旗艦手機。

C朗宣布女友誕下龍鳳胎男嬰夭折「所有父母最痛」 【下一頁】

網上流傳約30秒影片，顯示兩名烏克蘭士兵對話，其中一名士兵從口袋掏出手機，由俄軍發射的子彈打穿手機殼並嵌入機身，手機屏幕粉碎。慶幸手機擋住了子彈，成功保住士兵性命。分析指這枚是7.62毫米口徑子彈，常見於俄羅斯步槍或機槍，亦不排除由AK-47自動步槍發射。

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

稱俄開始大規模攻烏東 澤連斯基強調不放棄領土 【下一頁】

網民對此嘖嘖稱奇，紛紛推測手機型號，南韓官媒《韓聯社》分析手機殼型狀大小，認為是三星今年推出的Galaxy S21 FE、或者是2020年推出的Galaxy S20 Plus。亦有外媒對比影片內的機殼款式，估計是Galaxy S21 FE的黑色機殼，現時在三星官網仍有發售，售價為49.99美元（390港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】稱俄開始大規模攻烏東 澤連斯基強調不放棄領土
今日
【烏克蘭戰爭】稱俄開始大規模攻烏東 澤連斯基強調不放棄領土
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
今日
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
今日
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出
今日
【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出
【法國大選】馬克龍領先優勢擴大 將與馬琳勒龐電視辯論
今日
【法國大選】馬克龍領先優勢擴大 將與馬琳勒龐電視辯論

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】稱俄開始大規模攻烏東 澤連斯基強調不放棄領土
今日 11:26
【烏克蘭戰爭】稱俄開始大規模攻烏東 澤連斯基強調不放棄領土
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
今日 13:10
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
今日 13:22
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
網絡熱話 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 Galaxy S Samsung

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東掀戰火 白宮重申拜登未打算訪烏（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東掀戰火 白宮重申拜登未打算訪烏（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身
【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身
拜登演講後與「空氣」握手 健康狀況再惹關注（有片）
拜登演講後與「空氣」握手 健康狀況再惹關注（有片）
【烏克蘭戰爭】意總理直言與普京對話浪費時間 應向烏直接供武
【烏克蘭戰爭】意總理直言與普京對話浪費時間 應向烏直接供武
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款