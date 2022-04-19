【美國疫情】法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令

美國疾控中心（CDC）為減少新冠病毒傳播，強制要求民眾在公共交通工具上必須佩戴口罩。美國聯邦法院法官周一（18日）裁定，CDC的要求越權，即時撤銷美國公共交通工具口罩令。美國白宮表示對裁決感到失望，但CDC依然建議民眾繼續在公共交通工具佩戴口罩。

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美國佛羅里達州（Florida）聯邦法院法官米澤勒（Kathryn Kimball Mizelle）在長達59頁的裁決書中表示，CDC要求在飛機、火車、公共汽車等公共交通工具上，佩戴口罩的規定違反《行政程序法》（Administrative Procedure Act），指CDC要求已超越其權限。

美國政府官員表示，法院裁決令CDC的公共交通工具口罩令不再生效，美國運輸安全管理局（TSA） 亦不會執行規定。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一表示，對裁決感到失望，強調CDC將繼續建議民眾，乘搭公共交通工具時佩戴口罩，並指CDC正審查決定。

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相關訴訟由保守派非牟利組織健康自由捍衛基金會（Health Freedom Defense Fund）及兩名人士，在2021年7月時提出。口罩令最初在2021年初開始實施，原定4月18日結束，但CDC上周宣布延長至5月3日，指當局需更多時間研究Omicron亞変種BA.2毒株。

上月亦有21州長，起訴聯邦政府要求終止公共交通工具口罩令，指繼續執行擾亂當地法律。多個航空公司老闆數日前亦呼籲當局，放棄執行口罩令。但亞利桑那州立大學（Arizona State University） 公共衛生法教授James Hodge表示，美國的確有感染上升趨勢，CDC只是對錄得數據作出回應，並實施其有權採取的措施。

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責任編輯：李俊儀