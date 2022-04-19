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俄駐美大使恐FBI監聽 自2017年起未同過普京對話

環球政治 13:18 2022/04/19

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俄烏戰爭帶來西方制裁等問題，導致美俄關係加劇惡化。俄羅斯駐美大使安東諾夫接受美媒專訪，承認他自2017年起再無與俄羅斯總統普京對話。但安東諾夫強調無與普京對話並非因他遭受冷落，而是憂慮美國聯邦調查局（FBI）監聽。

【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出 【下一頁】

美國政治新聞網站《Politico》周一（19日）刊登安東諾夫（Anatoly Antonov）的專訪。安東諾夫承認他與普京（Vladimir Putin）對上一次對話，已經是他2017年接任俄駐美大使啟程前往華盛頓之前。

其後即使俄烏開戰及美國接連宣布對俄的制裁措施，安東諾夫亦無和普京對話。但安東諾夫指這是俄羅斯制度與外國不同，無和普京聯絡並非遭克里姆林宮投閒置散，他仍與其他俄羅斯官員保持聯絡。

當安東諾夫被問到他有無嘗試與普京通電話時，他更反問：

唔通畀機會FBI聽普京同我講嘅所有説話？

（To give an opportunity to the FBI to listen to everything that Mr. Putin could say [to] me?）

俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁 【下一頁】

當談及俄烏戰爭，安東諾夫形容外界指俄羅斯入侵烏克蘭這個説法十分狹隘，指俄羅斯正在談論改變蘇聯解體後由美國和北約國家建立的世界秩序。

安東諾夫稱俄羅斯不會無故對烏克蘭發動戰爭，指出烏克蘭是一個獨立的國家，擁有由猶太人領導的民選政府。

他強調俄軍目標並非吞併一個獨立的國家，而是要清除烏克蘭國内的納粹分子，確保烏克蘭不會成為北約或其他莫斯科視為威脅的組織集結地。他同時否認俄軍曾屠殺烏克蘭布查鎮（Bucha）的平民、使用化學武器等指控。

安東諾夫又表示他初到華盛頓時的目標是改善美俄關係，但稱現時他追求的僅僅是關係穩定。

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責任編輯：鄭錦玲

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