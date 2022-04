俄駐美大使恐FBI監聽 自2017年起未同過普京對話

俄烏戰爭帶來西方制裁等問題,導致美俄關係加劇惡化。俄羅斯駐美大使安東諾夫接受美媒專訪,承認他自2017年起再無與俄羅斯總統普京對話。但安東諾夫強調無與普京對話並非因他遭受冷落,而是憂慮美國聯邦調查局(FBI)監聽。

美國政治新聞網站《Politico》周一(19日)刊登安東諾夫(Anatoly Antonov)的專訪。安東諾夫承認他與普京(Vladimir Putin)對上一次對話,已經是他2017年接任俄駐美大使啟程前往華盛頓之前。

其後即使俄烏開戰及美國接連宣布對俄的制裁措施,安東諾夫亦無和普京對話。但安東諾夫指這是俄羅斯制度與外國不同,無和普京聯絡並非遭克里姆林宮投閒置散,他仍與其他俄羅斯官員保持聯絡。

當安東諾夫被問到他有無嘗試與普京通電話時,他更反問:

唔通畀機會FBI聽普京同我講嘅所有説話?

(To give an opportunity to the FBI to listen to everything that Mr. Putin could say [to] me?)