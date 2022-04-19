▲ 【大行報告】巴克萊料中國次季GDP只增3.3%、下調全年增長至4.3% 預計疫情影響持續

中國首季GDP增長4.8%，雖然勝市場平均預期的4.2%，但低過全年增長5.5%的目標。巴克萊銀行中國首席經濟學家常健表示，該行將中國GDP增長預測下調20個點子至4.3%，預計疫情影響將持續，而3月份數據顯示，內地消費和服務業受到重大打擊，而製造業受影響幅度相對有限，房地產市場正如預期一樣繼續惡化。

巴克萊同時將中國次季GDP增長下調1個百分點至3.3%，原因是考慮到上海史無前例的封鎖措施，另外，此前上海以外地區或出現長期且規模更大封鎖措施並未納入假設。

巴克萊：4月零售數據更疲軟 3月住房市場指標惡化

巴克萊報告指出，疫情封鎖期間，內地零售銷售增長令市場失望，由1月至2月份的按年增長6.7%到3月按年收縮3.5%，創下2020 年 7 月以來首次收縮。巴克萊預計4月零售數據更疲軟，以反映上海及及其附近省份的防疫措施影響。

常健又稱，儘管特定城市的住房政策轉趨寬鬆，但3 月份住房市場活動指標繼續惡化，包括新開工面積及房屋銷售數字進一步收縮，3月份房地產投資按年負增長2.4%，目前市場對住房政策放鬆的反應一直很溫和，預計4月上半月的房屋銷售收縮或進一步加深。

料內地次季加快基建 製造業影響相對可控

不過，常健提到，製造業所受到的衝擊相對可控，3月份工業生產增長強過預期，同時出口數據強勁，水泥和鋼鐵產量也因基礎設施投資改善而反彈，有助緩解部分經濟損失，同時預計內地政府將次季加快基礎設施項目。

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