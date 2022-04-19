【戲院重開】百老匯13間戲院4月21日恢復營業　影廳內暫不提供飲食安排

本地戲院即將於本周四復業，如果提供飲食場次，戲院職員及觀眾均需打滿3針，業界普遍認為難以實行。百老匯院線於本日（19日），公布了4月21日至4月29日之安排，旗下13間戲院於本周四復業，暫不會在影廳提供內任何飲食安排。

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除了不在影廳內提供任何飲食安排外，進入戲院範圍的所有觀眾必須佩戴口罩及量度體溫。影廳內亦會實施特別隔位編排，禁止自行調位。觀眾入場前強制使用安心出行二維碼，符合「疫苗通行證」接種要求，並須出示印有二維碼的紙本新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書，或儲存在其流動裝置上以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」流動應用程式展示的二維碼供職員掃描。

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在「疫苗通行證」第一階段（即今年2月24日至4月29日期間）安排下，除獲豁免人士及在康復後未滿 6 個月的康復者外，所有12歲或以上的人士（包括員工、顧客、使用者、到訪人士等），須已接種最少1劑新冠疫苗才能進入戲院。

所有進入戲院範圍的觀眾，須出示印有二維碼的紙本新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書，或儲存在其流動裝置上以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」流動應用程式展示的二維碼以供掃描檢查。獲豁免「疫苗通行證」要求的觀眾，請表明其所屬獲豁免類別及提供相關證明。如觀眾未能出示其新冠疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書或其他豁免證明，戲院將拒絕該人士進入戲院範圍。

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責任編輯：嚴浩文