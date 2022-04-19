【機迷福音】Netflix夥桌遊《爆炸小貓》　開發手機遊戲和動畫系列

▲ Netflix表示，這次合作將與《爆炸小貓》推出一款手遊和一部「成人動畫喜劇」系列的電視劇。（Netflix官網截圖）

人氣桌遊《爆炸小貓》（Exploding Kittens）曾在Kickstarter眾籌平台達錄得逾20萬支持者，且籌募逾870萬美元（約6,800萬港元）資金。Netflix宣布將與《爆炸小貓》製作者合作，開發獨家手遊和動畫系列，當中手機遊戲將於5月推出。

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Netflix表示，這次合作將與《爆炸小貓》推出一款手遊和一部「成人動畫喜劇」系列的電視劇。該獨家版本的手遊將於5月推出，只要訂閱Netflix就可以免費暢玩。

2016年推出收費版手遊

事實上，收費版的《爆炸小貓》手遊早在2016於App Store和Google Play上架，但在Netflix的版本中，推出時將有兩張獨家卡片，而接下來還會有新的卡片和遊戲機制，並且是以動畫系列為主題。

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Netflix發言人Tawni Argent表示，在新版本推出後，目前手遊版本的《爆炸小貓》將保留在應用商店。但當前玩家已擁有的任何進度、擴展包或存檔，將不會轉移到Netflix的版本中，因為它們是兩個獨立的遊戲。

至將於2023年推出的《爆炸小貓》電視劇，執行製片人就包括因《山丘之王》（King of the Hill）而聞名的Mike Judge和Greg Daniels，以及該遊戲的創作者Elan Lee和Matthew Inman。

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責任編輯：陳卓賢