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【保險計劃】中銀香港推出「家傳戶曉終身壽險計劃」及「環宇智選旅遊保障計劃」 旅遊保障優惠

Hot Talk 12:58 2022/04/19

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中銀香港推出「家傳戶曉終身壽險計劃」及「環宇智選旅遊保障計劃」 旅遊保障優惠

中銀香港 （02388） 推出由承保中銀人壽「家傳戶曉終身壽險計劃」，同時，又隨着各國放寬入境限制，推出由中銀集團保險承保「環宇智選旅遊保障計劃」 旅遊保障優惠，讓客戶預早為行程作出準備。

「家傳戶曉終身壽險計劃」提供終身人壽保障，同時協助客戶穩步累積財富，並特別加強客戶在60歲或以前的身故保障，身故賠償的保證金額高達受保人身故時投保額300%， 亦可按客戶需要額外增加危疾保障。此計劃的港元及美元保單屬保單逆按計劃的合資格 壽險計劃，受保人於退休後可選擇提取金額或申請保單逆按，將保單化為現金流。

另外，「環宇智選旅遊保障計劃」為客戶提供出外旅遊、公幹及短期遊學的保障，無論投保單次或全年旅遊保障計劃，均可享新型冠狀病毒旅程保障，醫療費用賠償高達港幣150萬元。

中銀香港現推出電子渠道投保優惠，客戶凡透過網上或手機銀行投保，可享高達55折優惠，而首100名投保全年旅遊保障計劃的客戶，更可獲港幣500元現金禮券。

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退休 香港 冠狀病毒 終身壽險 中銀香港（02388）

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