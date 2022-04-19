【俄烏戰爭】被指公開俄羅斯軍事設施　Google：俄烏戰爭前已有相關資訊

▲ 近日有報道指，Google地圖（Google Map）停止隱藏俄羅斯所有的戰略、軍事設施資訊，並以最大解像度公開地圖。（法新社圖片）

俄烏戰爭持續，保障軍事設施機密對雙方也相當重要。惟近日有報道指，Google地圖（Google Map）停止隱藏俄羅斯所有的戰略、軍事設施資訊，並以最大解像度公開地圖。Google則回應指，並沒有改變審查俄羅斯衛星圖像的方式。

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據悉，被烏克蘭國防部官方Twitter賬號經常引述的賬戶@ArmedForcesUkr，昨（18日）發布一系列與俄羅斯軍事設備相關的圖片，相片解像度為每像素0.5米。帖文指現在每個人都可以看到俄羅斯的發射器、洲際彈道導彈地雷、指揮部、秘密垃圾填埋場等軍事設備。

外媒《The Verge》發現，該帖文中至少有一張圖片可以在Google Map上找到，而且的確是俄羅斯的軍事據點，Google Map上仍能找到其他關於俄羅斯的軍事資訊。

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軍事重地列敏感地區 過往會模糊化

Google發言人Genevieve Park指，該企沒有更改處理俄羅斯衛星圖像的方式，網上流傳的圖像早在俄烏戰爭前，就能在Google Map上找到。

事實上，Google Map通常都會為敏感地區如軍事重地進行模糊化，例如：法軍空軍705空軍基地。然而，仍有一些軍事設備是在Google Map上公開可見的，包括美國奈利斯空軍基地、美國神秘的51區。另值得注意的是，主要國家的軍隊可以查看不受Google Map任何修改的衛星圖像。

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責任編輯：吳嘉雯

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