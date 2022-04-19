【ViuTV易帥】魯庭暉調任電盈新公司專責MIRROR等藝員管理 資深廣告人鍾廣德成ViuTV新舵手

電訊盈科（00008）旗下ViuTV剛踏入開台6周年，外界期望這個新晉電視台繼續為大家帶來更多新節目，尤其自人氣男團MIRROR近年爆紅，令ViuTV更備受關注，帶領ViuTV開台的魯庭暉成為電視台的靈魂人物。不過正當ViuTV發展如日方中之際，公司出現人事變動，魯庭暉即日（19日）起卸任ViuTV總經理一職，並出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille 的行政總裁。至於ViuTV新舵手則為廣告界資深從業員鍾廣德（Clement Chung），即日起出任ViuTV總經理，他將會運用他在廣告界20多年的經驗，及與廣告客戶的良好關係，致力開拓Viu的營運業務，目標要為ViuTV發展到市場上最賺錢及最有競爭力的影視平台。

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至於轉任MakerVille行政總裁的魯庭暉，仍然是ViuTV董事會成員，今後他將會更主力集中發展目前公司最賺錢的男團MIRROR及其他藝人管理。MakerVille將專注於內容創作、藝人管理及活動管理，該公司會繼續為ViuTV提供充滿創意及優質的內容，同時亦會探索於香港以外的內容製作合作及機會，並因應計劃拓展更多業務，除提升藝人知名度，致力加強娛樂綜藝及劇集外，更作音樂劇、舞台劇、演唱會、電影等多元化發展。

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由於魯庭暉向來被外界認定為具有遠見，帶領ViuTV發展多年創造出不少王牌節目，其中《全民造星》更捧紅了MIRROR及不少藝人歌手，為近年樂壇和娛樂圈掀起了新氣象，如今魯庭暉轉戰另一崗位，外界同樣充滿期待，相信憑着魯庭暉的遠見，加上花姐的執行，定必能讓ViuTV旗下藝人有更好的展。

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記者：張以正