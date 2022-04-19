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【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來

股樓投資 20:45 2022/04/19

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「美好因笑容而來」，簡單一句廣告語，讓人氣王姜濤與DARLIE 好來連接起來。相信大部份姜糖近日已在「盡力掃、落力掃」DARLIE 牙膏，且帶上「小姜姜」、「小濤濤」到超市跟姜濤的人型紙牌打卡。今天，粉絲們一直期待的完整版本 DARLIE 好來廣告片終於面世，大家是否都看過了？是否都被廣告內容所感動？

牙膏廣告原來都可以拍得如此有故事性，而且每個鏡頭都見到姜濤露出潔白牙齡的笑容，的確是如廣告主題「笑容拉近人與人之間的距離」起到呼應作用。

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今次雙方合作，源於 DARLIE 好來與姜濤均抱着共同信念，相信亮白自信的笑容可以釋放強大力量， 為世界帶來美好。是次宣傳活動除了會配合一連串鋪天蓋地的電視、網上及戶外廣告外， DARLIE 好來還特別推出了獨家姜濤透明閃卡，供消費者在指定零售商的網店或特定門市選購 DARLIE 好來的口腔護理產品時免費換領，讓亮白自信的笑容連繫大家。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

在拍攝廣告期間，姜濤坦言首次與 DARLIE 好來 合作相當愉快，並表示多謝 DARLIE 的信任，該他在整個拍攝過程中都保持笑容，充滿正能量！「以前我是一個無人理會、欠缺自信、很在意別人如何看待我身形的胖孩子。後來我才慢慢意識到，當我愈在意別人的抨擊，反而愈容易迷失自我，更愈『囤積冤屈』。最後，我選擇用笑容面對過去。」

【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠【見下頁】

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姜濤在憶述童年經歷時，更表示自己一直相信笑容充滿力量，「DARLIE 好來與我的信念不謀而合，相信亮白自信的笑容可以引發強大力量，拉近人與人之間的距離。所以我每日都用 DARLIE 好來的牙膏，時刻保持潔白牙齒和清新口氣，令我笑起來的時候特別有自信！」

【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠【見下頁】

難得請來姜濤任品牌代言，DARLIE 好來亦深知粉絲所想，故已安排了連串的宣傳攻勢，以滿足大家收集閃卡和打卡的欲望。尤其4月30日是姜濤的23歲生日，不少粉絲近期已不停在籌備慶祝活動，在姜濤灣（銅鑼灣）設置打卡點自然不可少，但原來貼心的 DARLIE 好來也為姜糖們不少打卡位，其中銅鑼灣地標SOGO外牆大螢幕將於4月29日起播放廣告，真是名符其實為姜濤生日助慶。

姜糖打咭要留意

戶外廣告及零售商店內宣傳

- 崇光百貨銅鑼灣店正門外的巴士站廣告牌（由 4 月 22 日起）及外牆的大螢幕（由4月29日起）將會宣傳 DARLIE 好來 X 姜濤的合作

- 更多戶外廣告，包括港鐵站內及巴士車身的廣告，以及零售商店內宣傳品 將陸續登場，敬請期待

五款姜濤透明閃卡矚目登場

由即日至5月12日，消費者於指定零售商的網店或特定門市購買任何 DARLIE 好來產 品 1 件（兒童口腔護理系列除外），可獲贈姜濤透明閃卡一張（數量有限，送完即止）。透明閃卡合共有五款，並遍佈於不同指定零售商店。各位姜濤粉絲，立即將印有姜濤鬼馬表情的 透明閃卡帶回家珍藏吧！

【ViuTV易帥】魯庭暉調任電盈新公司專責MIRROR等藝員管理 資深廣告人鍾廣德成ViuTV新舵手【見下頁】

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

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記者：張以正

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