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【戲院重開】百老匯13間戲院4月21日恢復營業　影廳內暫不提供飲食

商業 12:31 2022/04/19

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百老匯院線公布最新安排，表示暫不提供影廳內任何飲食安排。（資料圖片）

本港戲院將於4月21日重開，港府更首次放寬戲院內的飲食安排，員工及觀眾接種三劑新冠疫苗，便可在戲院內飲食。不過，百老匯院線公布最新安排，表示暫不提供影廳內任何飲食安排。

【戲院重開】戲院準備多套大片上映　人手短缺成最大挑戰

百老匯院線旗下13間戲院將會於4月21日恢復營業，並為4月21日至4月29日設定疫下安排。百老匯院線旗下戲院暫不提供影廳內任何飲食安排，影廳內亦實施特別隔位編排，禁止自行調位。

觀眾宜提前到達戲院　供職員檢查

至於入場觀眾，入場前強制使用安心出行二維碼，進入戲院範圍的所有觀眾也必須佩戴口罩及量度體溫。所有入場人士必須符合「疫苗通行證」接種要求，並出示印有二維碼的紙本新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書，或儲存在其流動裝置上以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」流動應用程式展示的二維碼供職員掃描。

影廳內亦實施特別隔位編排，禁止自行調位。（Facebook截圖）

除獲豁免人士及在康復後未滿 6 個月的康復者外，所有 12 歲或以上的人士（包括員工、顧客、使用者、到訪人士等），須已接種最少一劑新冠疫苗才能進入戲院。百老匯院線亦提醒，入場人士請提前到達戲院，以便職員檢查「安心出行」及「疫苗通行證」。

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【晚市重開】4月21日起晚市重開至10時　飲食業：近日已錄不少晚市訂檯

責任編輯：葉泳珊

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