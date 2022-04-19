▲ 【恒指季檢】中金預測8隻潛在藍籌 料恒指擴容速度或加快（附名單）

恒指公司將於5月20日收市後公布季檢結果，中金發表研究報告估計，百度集團 （09888） 、快手 （01024） 、京東健康 （06618） 等或染藍。中金又稱，恒指過去四季擴容步伐慢於預期，若要實現2022年恒指成分股增至80隻的目標，恒指公司在5月及8月平均每次需要增加7隻藍籌股。

中金稱，關注部分新經濟龍頭，指數擴容有可能加快，基於現有數據及指數調整方法，以及通過此前調整結果對系統性優化後的編制方法的理解和驗證，中金估計百度集團、快手、京東健康、百濟神州 （06160） 、中芯國際 （00981） 、翰森製藥 （03692） 、嗶哩嗶哩 （09626） 及中國燃氣 （00384） 排在恒生指數順位前列，有可能成為被納入的潛在候選者。

匯控、友邦權重或小幅下調 帶來潛在被動資金流出

基於上述預測，該行測算了相應個股可能的權重和資金流向。此外，由於指數設置了8%的權重上限，匯豐控股 （00005） 和友邦保險 （01299） 的權重可能會從當前的8.32%和8.19%被動小幅下調至8%，進而帶來潛在被動資金流出。

中金提到，目前恒指成分股為66隻，然而去年3月恒指公司發佈的優化建議中提到恒指成分股將在2022年中前增加至80隻的目標還相去甚遠。然而回顧2021年以來4次調整結果，2021年1季度增加3隻、2季度增加2隻、3季度增加4隻、4季度增加2隻，擴容步伐整體慢於預期。這就意味着，若要實現這一目標，此次季度調整和8月份半年度調整平均每次需要增加7隻；如果是這樣的話，步伐將明顯加快，納入範圍也會進一步擴大。

料商湯今年8月納滬港通

中金又測算海螺環保 （00587） 可能符合滬港通納入標準；已是恒生綜指成分股的商湯 （00020） 將於今年8月滿足納入滬港通所需的額外上市6個月和20個交易日的條件，因此該行預計其納入時間將在今年8月左右。

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