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【電力數據】3月全社會用電量放緩 水電增速顯著

股樓投資 12:40 2022/04/19

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國家能源局公布，今年首3個月全社會用電量2.04萬億千瓦時，按年增長5%，其中3月用電量6,944億千瓦時，增長3.5%；3月發電量6,702億千瓦時，按年增長0.2%；原煤產量3.96億噸，增長14.8%；天然氣產量197億立方米，按年增長 6.3%。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

國海證券指出，3月用電量放緩，但水電增速達19.8%，較首2個月增加11.6個百分點，主要因去年來水偏枯導致的低基數，以及本期來水偏豐；風電發電量按年大增23.8%，太陽能發電增長16.8%；核電按年增長2.2%。可再生能源發電量的快速增長背景下，火電下降 5.7%，能源結構持續優化。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，請按【見下頁

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該行認為，隨着疫情的控制，用電量有望恢復。此外，可再生能源基金欠補問題解決，新能源電力運營商有望受益。煤價強監管約束下，看好火電企業第二季盈利出現按季改善，維持行業「推薦」評級，建議關注有望盈利改善的火電股，如華電國際（01071）、華潤電力（00836）、中國電力（02380）；綠電優質標的有龍源電力（00916）、中廣核新能源（01811）。

【同場加映】溫股知新：恒指補裂口 績優股佔優

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記者：林衛

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