【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分

美國採取與新冠病毒共存策略，正逐步放寬新冠防疫措施。美國疾控中心（CDC）周一（18日）下調包括香港在內，89個國家及地區旅遊警戒級別。CDC是次將警戒級別由第4級，下調至第3級，仍不鼓勵尚未接種新冠疫苗人士前往。

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CDC表示，已下調89個國家及地區旅遊警戒至第3級別。當中包括英國、以色列、澳洲、香港及俄羅斯等地，惟仍不鼓勵尚未接種新冠疫苗人士前往，免疫系統較弱人士出發前，亦應咨詢醫生意見。

CDC上周表示，當局將會修改外遊建議，將會保留第4警戒級別，用於特殊情況，如應對當地激增的病例人數等，目前未有列任何國家或地區於第4警戒級別。CDC表示，新指引旨在為美國民眾外遊前，提供更具操作的警報，協助了解最緊迫的問題。

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CDC目前將新冠疫情中等風險國家或地區，包括南非等列入第2警戒級別。低風險國家或地區則列入1級，包括摩洛哥及台灣等。

美國國務院表示，將不會再自動跟隨CDC修改外遊警戒級別，當局會自行修訂外遊建議。但國務院指，若CDC因新冠疫情風險上調某地警戒級別至第4級，當局亦會跟隨。國務院上周曾指，周一更新指引後，仍會列約1成地區為第4警戒級別，當局強調會考慮疫情以外的所有風險因素。

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責任編輯：李俊儀