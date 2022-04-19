【宏觀中國】瑞銀調低第二季GDP增速至3.3% 中國經濟下行壓力增大

瑞銀指出，「動態清零」政策或將持續更長時間，儘管上海封鎖擾動了正常生活和經濟活動，但政府調整現行防疫政策的意願似乎較低。考慮到國內很多地區的醫療保健設施相對落後，疫情一旦擴散可能造成的死亡人數絕對水準較高，預計未來幾個月政府將維持較嚴格的防疫限制政策。由於國內防疫政策成功地延緩了Omicron病毒傳播，因此，相比病毒快速蔓延的世界其他地區，中國疫情防控限制可能會持續更長時間。

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其中，第二季消費可能受到嚴重衝擊。該行預計，4月社會消費品零售額可能同比下跌8至10% 。旅遊、餐飲、綫下娛樂等綫下服務活動關停和大幅下跌可能加劇失業壓力和小微企業倒閉情況，政府減稅和退稅政策的作用十分有限。勞動力市場的大幅惡化將進一步令未來幾個月居民收入增長和消費者信心承壓。

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考慮到防疫限制政策的影響，瑞銀預計第二季GDP可能較第一季小幅下跌，即使基建投資可能進一步反彈、第二季晚些時候房地產活動或企穩，第二季GDP按年增速將放緩至3.3%，2022年全年GDP增速為4.2%。假設2023年防疫限制政策有所放鬆，有望帶動消費明顯恢復，而屆時基建投資或將減速，預計GDP增速將會反彈至5.4%左右。鑑於疫情和防疫限制政策的演變存在高度不確定性，該行預測同時存在下行和上行風險，但即便在樂觀的情景下，今年實現5.5%經濟增速目標的可能性微乎其微。

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記者：林衛