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【宏觀中國】中國經濟靠投資獨力支撐 基建紅利持久力有限

股樓投資 12:28 2022/04/19

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中國最近公布一系列數據，有關消費、工業的增速均低於前值，唯獨固定投資可以高於市場預期，反映國內終端需求依然疲弱。國元證券指，目前需求上最大的看點在基建，但基建的紅利也未必持久。在各個力量中，只有基建在啟動，基建的實際增長速度在快速接近 2019年，即疫情之前的平均值。

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但是，該行認為基建的拉動未必持久，第一季地方政府專項債的發行額度已經達到了全年目標的40%，意味後續地方政府專項債的發行會按年下降40%。除了這些之外，今年又多了疫情防控的因素，導致的經濟損失是今年新增的沉沒成本，經濟波動也隨之明顯增加。隨着病毒變異帶來病疫傳播效率的增加，清零所造成的經濟波動半徑可能是愈來愈大。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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在此中，唯一可以給予想像力的是地產，若地產開始見底回升，則經濟可能會進入一輪相對持續的改善趨勢內，但此輪地產因超過了經驗規律，國元證券認為很難在左側對地產的趨勢妄下推斷。在地產的底部出現之前，暫可認為經濟基本面會在高幅震盪的狀態下緩慢走低，4月的經濟形態大概率是衰退，而5月的形態可能是修復。

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記者：林衛

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