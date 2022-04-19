【AR技術】亞馬遜招聘XR、AR設備軟件工程師　擬開發AR智能家居產品

▲ 電商巨頭亞馬遜（Amazon）正在招聘「XR/AR設備軟件工程師」及「XR新產品高級技術項目經理」，並計劃開發AR智能家居產品。（法新社）

增強現實（AR）技術是各大科技企業近年加速研發的領域，微軟（Microsoft）、Meta和蘋果（Apple）已有研發AR眼鏡的計畫。日前外媒《protocol》發現，電商巨頭亞馬遜（Amazon）正在招聘「XR/AR設備軟件工程師」及「XR新產品高級技術項目經理」，並計劃開發AR智能家居產品。

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虛實交錯（XR）是將AR、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）三者結合的技術。該報道指，亞馬遜招聘中的「XR/AR設備軟件工程師」職位，屬於一個全新的跨職能團隊，工作內容包括「為一個全新的智能家居產品構思，以及開發關鍵軟件和架構」。

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至於「XR新產品高級技術項目經理」的工作內容，則是「將先進的XR研究概念，發展成一個神奇而有用的新消費產品」，且具有打造深度技術產品的經驗，例如AI/ML、機械人和遊戲等的人士，將獲得優先考慮。

或與AI系統Alexa相連

外媒《The Verge》就此事向亞馬遜查詢，但就未有獲得回覆。不過，鑑於亞馬遜已擁有大量的智能家居設備，因此《The Verge》認為該公司在AR方面將具有優勢，例如使亞馬遜的AR/VR眼鏡與其AI系統Alexa的設備相連，讓用戶實時觀看家中的環境等。

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責任編輯：陳卓賢