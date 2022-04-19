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【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出

環球社會熱點 12:05 2022/04/19

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西方多國因應俄烏戰爭制裁俄羅斯，大量外企也宣布撤出俄羅斯，而莫斯科市長估計有20萬名民眾恐會失業。莫斯科當局宣布撥款33.6億盧布（約3.23億港元）援助失業的外企員工，為他們進行培訓並協助其找到新工作。

俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月底宣布攻打烏克蘭以來，大量外企決定暫停甚至撤出於俄羅斯當地的業務，包括由啤酒到汽車等外資企業的產品生産都受阻。

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）周一（18日）於網上撰文表示，預計有20萬民眾失業生計受影響。

據悉，包括在當地聘用6.2萬人的麥當勞（McDonald's）等數十間外企，已經承諾短期内會繼續向俄羅斯當地職員支付薪金。

全球最大家具品牌宜家家居（IKEA）在俄羅斯有1.5萬名員工，公司發言人上月承諾未來3個月會維持向當地員工支付薪金。

【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身 【下一頁】

但上述企業只會在短期内維持繳付薪金。索比亞寧表示當局正撥款33.6億盧布，支援於暫停在俄業務或撤出俄羅斯的外企工作的民眾。

據悉，莫斯科當局的支援計劃會向失業民眾提供培訓及臨時就業機會，及為願意聘請這批失業民眾的當地企業或組織提供誘因。

美國財長耶倫（Janet Yellen）上周批評部分企業尚與俄羅斯保持聯繫，可能是希望通過保持與俄關係，填補他人撤出俄羅斯後的空白來獲取商機。

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責任編輯：鄭錦玲

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